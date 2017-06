„Topf sucht Deckel“: Erfolgreiche Kontaktbörse

Die Aktion „Topf sucht Deckel“ der Wirtschaftskammer Burgenland (WK) wurde vor sieben Jahren ins Leben gerufen. Die Idee der „Kontaktbörse“ für Unternehmer wurde mittlerweile in fünf weiteren Bundesländern aufgegriffen. Die Bilanz der WK sieht positiv aus.

Unternehmer schätzen Hilfe bei der Kontaktanbahnung: Die zwei „Topf sucht Deckel“-Messen in Eisenstadt und in Oberwart seien ausverkauft gewesen, so die Wirtschaftskammer Burgenland. Für die Geschäftskontaktemesse in der Landeshauptstadt habe es sogar eine Warteliste gegeben.

„Wir hatten an die 700 Teilnehmer und ein Geschäftsvolumen von fast einer Million Euro“, erklärt der Projektverantwortliche in der Wirtschaftskammer, Harald Schermann.

Ganzjahresveranstaltung geplant

Bei den Geschäftskontaktemessen werden die Gespräche zwischen den Teilnehmern gezielt geplant. Wer sich anmeldet, erhält eine Liste der anderen Teilnehmern und kann fünf Gesprächswünsche äußern. Die Wirtschaftskammer übernimmt dann die Koordination und Planung. Das Format „Topf sucht Deckel“ soll zu einer Ganzjahresveranstaltung ausgebaut werden.

„Wir wollen das mit einer Online-Geschäftskontakte-Plattform kombinieren. Da arbeiten wir derzeit sehr intensiv daran. Damit sich die Unternehmen, die teilnehmen, auch ganzjährig online vernetzen und ihre Geschäfte abwickeln können“, so Schermann.

Die Bundesländer Wien, Niederösterreich, Steiermark, Oberösterreich und Kärnten haben die burgenländische Idee der Geschäftskontaktemessen aufgegriffen und umgesetzt.

