„Staubige“ Party auf den Pannonia Fields

Seit Mittwoch steht Nickelsdorf (Bez. Neusiedl a. See) wieder im Zeichen des Nova Rock-Festivals. Die ersten beiden Tage verliefen ruhig, heißt es vom Roten Kreuz. Die Anzahl der Versorgungen ist zwar angestiegen, schwerwiegende medizinische Notfälle blieben aber aus.

Die zweite Nacht sei vor allem „staubig“ verlaufen, sagt Veranstalter Ewald Tatar Freitagfrüh. Doch ansonsten sei der zweite Konzerttag ruhig und friedlich verlaufen, den Abschluss machten die US Trashmetal-Band Slayer und die Punkband Blink 182. Freitagfrüh sorgte dann Regen für etwas Abkühlung.

1.300 Patienten versorgt

„Wir können bis dato von einem ruhigen Festival sprechen“, so Thomas Horvath vom Roten Kreuz. Von Dienstagabend bis Freitagfrüh wurden insgesamt 1.300 Patienten versorgt. Es kam vorwiegend zu kleinen Blessuren. „Schürfwunden, verstauchte Knöchel, aber auch Kollapse stehen an der Tagesordnung“, so Horvath. „Die Besucher verhalten sich sehr ruhig und erfreuen sich des schönen Wetters“, so Notarzt Gerhard Payrich. Im Schichtdienst sind rund 120 Sanitäter und acht Ärzte im Einsatz.

Rotes Kreuz Burgenland

Gute Zusammenarbeit

Für Bezirkshauptfrau Birgit Lentsch ist es das erste Nova Rock als Behördenleiterin. „Ich bin sehr zufrieden, die Mitarbeiter sind sehr motiviert, wir arbeiten gut mit den Einsatzkräften zusammen“, so Lentsch. Auch Security-Chef Herbert Wagner zeigt sich zufrieden. „Wir sind mit 600 Securitys vor Ort. Bisher ist alles in Ordnung, wir sind zwar schon etwas müde, aber das gehört dazu. Es wird gerockt, gefeiert und wir schauen, dass alles ordentlich über die Bühne geht“, so Wagner.

Links: