Vierte Linie für Stadtbus Eisenstadt geplant

Seit einem halben Jahre sind in Eisenstadt die drei Stadtbusse Georg, Martin und Vitus unterwegs. Das öffentliche Verkehrsangebot wird so gut angenommen, dass jetzt sogar eine vierte Stadtbus-Line geplant wird.

Rund 125.000 Fahrgäste nutzten den Stadtbus Eisenstadt seit dem Start im Dezember. Das sind täglich im Durchschnitt rund 1.000 Fahrgäste, die mit Georg, Martin und Vitus unterwegs sind. Der Betrieb werde ständig evaluiert, auch einige Änderungen seien schon umgesetzt, zum Beispiel beim Bahn-Stadtbus-Knoten, der grundsätzlich sehr gut funktioniere, sagte der Planungsverantwortliche Roman Michalek.

ORF

Vierte Linie in einem Jahr

Seit 1. April sind die Busse auch an Samstagen im Einsatz - und die Errichtung einer vierten Linie sei in Planung, sagte Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP). Man werde dann zusätzlich etwa zehn neue Haltestellen bekommen. Die vierte Linie werde voraussichtlich in einem Jahr, beim Fahrplanwechsel 2018/2019, eingeführt werden.

Eine weitere Neuerung: Ab August werden vorerst zehn Haltestellen mit Echtzeitanzeigen ausgestattet. So erfahren Fahrgäste, wann der nächste Stadtbus eintrifft.