Militärmusik spielt in Oberwart auf

Erstmals nach drei Jahren findet in Österreich wieder ein Militärmusik-Festival statt - das Ende des rigorosen Sparkurses beim Heer macht das möglich. Am 22. und 23. Juli wird Oberwart Schauplatz dieses Musikspektakels sein.

Oberwart ist das erste Mal Schauplatz eines Militärmusikfestivals. Dabei drohte dieser Tradition aufgrund der Einsparungen beim Heer und der damit verbundenen Reduktion der Militärmusik bereits das Aus. Mittlerweile habe die Militärmusik aber wieder musikalisch aufrüsten können, sagte Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ). Man spiele fast in allen Bundesländern schon in voller Stärke.

ORF

Alle Militärmusikkapellen Österreichs treten auf

Beim Festival am 22.und 23. Juni in der Oberwarter Messehalle geben die Militärmusiker ein Showprogramm und ein Konzertprogramm zum Besten. Den Abschluss werde der große österreichische Zapfenstreich machen, sagte Militärmusikchef Bernhard Heher. Alle Militärmusikkapellen Österreichs einschließlich der Gardemusik werden in Oberwart auftreten. Für die Stadt sei das eine große Auszeichnung, sagte Bürgermeister Georg Rosner (ÖVP). Die Veranstaltung werte die ganze Region auf.

ORF

340 Musiker in der Region untergebracht

Die logistischen Vorbereitungen für diesen Groß-Event liefen bereits seit Monaten, erzählte Militärkommandant Gernot Gasser. Das Team arbeite fieberhaft daran, perfekte Rahmenbedingungen zu schaffen, man habe 340 Musiker unterzubringen. Das Festival kann bei freiem Eintritt besucht werden, Karten sind beim Militärkommando Burgenland erhältlich.