1.500 Evangelische feiern in Oberschützen

Das Gustav-Adolf-Fest haben 1.500 evangelische Gläubige am Donnerstag in Oberschützen gefeiert. Heuer - zum Jubiläum „500 Jahre Reformation“ - stand das Fest unter dem Motto „Mit meinem Gott springe ich über Mauern“.

Evangelische christen nicht nur aus dem Burgenland, sondern auch aus dem Westen Österreichs und aus Ungarn kamen am Donnerstag nach Oberschützen, um das traditionsreiche Fest zu feiern. Er besuche das Gustav-Adolf-Fest fast jedes Jahr, er sei ein überzeugter Christ, meinte einer der Besucher.

Bünker: Burgenland für evangelische Kirche wichtig

An dem Festgottesdienst nahmen nicht nur die Mitglieder der burgenländischen Landesregierung teil, auch das Oberhaupt der evangelischen Kirche in Österreich, Bischof Michael Bünker, war ins Burgenland gekommen. Es gebe in keinem anderen Bundesland prozentmäßig einen derart hohen Anteil an Evangelischen wie im Burgenland, so Bünker. Das hänge natürlich mit der besonderen ungarischen Kirchen- und Religionsgeschichte zusammen. Daher sei das Burgenland für die evangelische Kirche auch ein ganz wichtiges Bundesland.

Koch: Rückbesinnung auf Glaubensgrundlagen

Superintendent Manfred Koch griff das heurige Jubiläum der evangelischen Kirche auf. Dabei besinne man sich wieder auf die Grundlagen des Glaubens. Ein bisschen Rückblick, ein bisschen Feiern gehöre natürlich dazu, aber wesentlich sei die Frage, ob man die Grundlagen der Reformation noch immer als Grundlage des Glaubens habe.

Für das nächste Jahr hat man sich etwas Besonderes einfallen lassen. Das Gustav-Adolf-Fest 2018 feiern die burgenländischen evangelischen Christen gemeinsam mit niederösterreichischen Gläubigen in Carnuntum.