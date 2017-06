Einfamilienhaus brennt in Marz

In Marz hat es am Donnerstag Brandalarm gegeben: Ein Einfamilienhaus brennt. Mittlerweile sind alle Hausbewohner in Sicherheit gebracht worden. Die Löscharbeiten dauern noch an.

Die Feuerwehr wurde kurz vor 15.00 Uhr alarmiert. Feuerwehrleute aus Marz, Mattersburg und Rohrbach sind mit neun Fahrzeugen im Löscheinsatz. Nähere Details zur Brandursache sind bisher noch nicht bekannt.