Guter Start für Rock-Party

Sonne, blauer Himmel und viel Staub - das sind heuer bisher die Rahmenbedingungen für die größte Rock-Party Österreichs, das Nova Rock in Nickelsdorf. Der Auftakt ist gelungen. Es gab laut Einsatzkräften keine nennenswerten Vorfälle.

Mittwoch war der große Anreisetag zum Nova Rock. Die meisten Fans standen geduldig und verständnisvoll in der Schlange für die strengen Sicherheitskontrollen - mehr dazu in Nova Rock: Sicherheitschecks vor Party. Mittlerweile rechnet Veranstalter Ewald Tatar bereits mit 220.000 Besuchern beim Rock-Festival. Am Abend standen bereits die ersten Konzerte mit Linkin Park als Headliner auf dem Programm.

Polizei: Gute Stimmung

Die Bilanz der Einsatzkräfte für den ersten Tag fällt durchaus positiv aus. Die Stimmung sei gut, die Festivalbesucher sehr gesittet, hieß es am Donnerstagvormittag von der Polizei. Das Rote Kreuz musste in erster Linie Festivalbesucher, die sich beim Zeltaufstellen kleinere Blessuren wie Quetschungen, Schürf- und Schnittwunden zuzogen versorgen. 29 Patienten wurden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Kittsee gebracht.

Sonne macht manchen Besuchern zu schaffen

Einigen Fans habe die Hitze zu schaffen gemacht und sie seien wegen Kreislaufproblemen oder Staub in den Augen behandelt worden, hieß es vom Roten Kreuz. Immer wieder kommen Festivalgäste zu den Sanitätshilfsstellen, weil sie Medikamente zu Hause vergessen haben.