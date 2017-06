Arbeiter bei Unfall schwer verletzt

Am Mittwochabend ist es in der Firma Boxmark in Jennersdorf zu einem Arbeitsunfall gekommen: Ein Arbeiter verletzte sich beim Bedienen einer Maschine schwer.

Die Erstversorgung des Verletzten übernahmen die Betriebsfeuerwehr der Firma Boxmark, das Rote Kreuz Jennersdorf und ein praktischer Arzt. Anschließend wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 16 ins Krankenhaus nach Graz geflogen worden.