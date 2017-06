KUZ Mattersburg: Volksanwaltschaft prüft

In der Diskussion um die Neugestaltung des Kulturzentrums Mattersburg wird nun auch die Volksanwaltschaft aktiv. Sie hat ein Prüfverfahren eröffnet.

Dabei gehe es um die Frage, weshalb das Bundesdenkmalamt das Kulturzentrum nur teilweise unter Schutz gestellt habe - und das, obwohl der Amtssachverständige in seinem Befund die starke Plastizität des Gesamtgebäudes gewürdigt habe, hieß es in einem Schreiben der Volksanwaltschaft an den Ausschuss für Petitionen und Bürgerinitiativen des Nationalrats.

ORF

Schon seit Jahren wird heftig darüber debattiert, ob das KUZ Mattersburg erhalten und saniert oder teilweise abgerissen und umgebaut werden soll. Um das KUZ komplett zu erhalten, wurde im Februar eine parlamentarische Petition eingebracht - mehr dazu in KUZ Mattersburg: Petition im Nationalrat. Aus Sicht der Landesregierung ist die Entscheidung gefallen, im Sommer sollen die Baumaschinen auffahren - mehr dazu in KUZ Mattersburg vor Baubeginn.