Blutspender vor allem im Sommer gesucht

Am Donnerstag ist Weltblutspendetag. Österreichweit werden jeden Tag 1.000 Konserven Blut benötigt. Nicht immer ist ausreichend Spender-Blut vorhanden, denn nicht einmal vier Prozent der Bevölkerung spenden Blut.

In diesem Moment benötigt vielleicht ein Mann nach einem Autounfall eine Blutkonserve. Jeden Tag werden 1.000 Blutkonserven in Österreich benötigt, das sind alle 90 Sekunden eine Konserve. Vor dem Sommer braucht das Rote Kreuz mehr Blut.

Viele Spender sind auf Urlaub, also einfach nicht da, oder fallen nach Reisen in Tropen- oder Malariagebiete aus. „Die Unfälle im Sommer werden mehr, die Spender werden in diesem Zeitraum aber weniger“, fasst Christoph Diabl von der Österreichischen Blutspendezentrale die Situation im Sommer zusammen.

Burgenländer sind fleißige Blutspender

Die Burgenländer sind und bleiben Spitzenreiter beim Blutspenden. Sie liegen mit einem Anteil von 4,4 Prozent Blutspendern über dem Österreich-Schnitt von 3,7 Prozent. Im Burgenland wurden im Vorjahr 233 Blutspendeaktionen organisiert. Dabei wurden mehr als 16.000 Blutkonserven abgenommen und den Spitälern in Ostösterreich zur Verfügung gestellt.

Ob bei Unfällen, Operationen Behandlungen schwerer Krankheiten oder einer Geburt: Blut ist eines der wichtigsten Medikamente, kann jedoch nicht künstlich hergestellt werden. Blut spenden darf jeder, der über 18 Jahre alt, mehr als 50 Kilogramm schwer und gesund ist.

