Loretto: Renovierung in Zielgerade

Die Gnadenkapelle bei der Basilika von Loretto wird seit dem Frühjahr 2016 renoviert. Die Madonna, die dabei gefunden wurde, wird noch im Bundesdenkmalamt untersucht. Die Arbeiten in der Kapelle stehen aber vor dem Abschluss.

Die Gnadenkapelle neben der großen Basilika Maria Loretto (Bezirk Eisenstadt Umgebung) ist schon fast wieder ganz die Alte - allerdings in neu. Der einstige Glanz ist wieder ins Gotteshaus zurückgekehrt. Aufwändig restaurierte Figuren und Ornamente nahmen wieder ihren angestammten Platz ein. Der prachtvolle Tabernakel und der detailliert aufgearbeitete Altaraufbau bilden wieder die ursprüngliche Einheit.

Die letzten Handgriffe

In den kommenden Tagen sind nur noch letzte Handgriffe zu erledigen. Bisher waren mehr als 1.300 Arbeitsstunden zu leisten - und die waren für das Restauratorenteam aus der Steiermark mit echten Herausforderungen gespickt. So mussten etwa extrem verbogene Bretter restauriert werden.

„Die waren bis zu 40 Zentimeter nach vorne verworfen. Und wir haben versucht, diese alten Bretter wieder gerade bringen. Wir haben über Monate versucht, mit Feuchtigkeit die wieder gerade zu richten. Und natürlich war auch die Rückführung in den historischen Zustand eine Herausforderung“, so Restaurator Thomas Fankl.

Mit finanzieller Hilfe

Die Renovierung der Gnadenkapelle hat mittlerweile 300.000 Euro verschlungen. Einen Teil - nämlich insgesamt 42.500 Euro - konnten die Vereinigung „Freunde der Basilika Maria Loretto“ durch Spenden auftreiben.

„Wir haben immer wieder große Probleme, die Kulturgüter, die unsere Vorfahren und Ahnen geschaffen haben, zu erhalten. Es wird immer schwieriger. Und deswegen sind wir sehr froh, wenn hin und wieder Menschen bereit sind, uns und den anderen zu helfen, diese Kulturgüter zu erhalten“, sagt Hans Hahnekamp.

Madonna soll zurückkehren

Im Zuge der Renovierungsarbeiten wurde eine alte Madonnenstatue gefunden mehr dazu in Sensation in Loretto: Madonna gefunden. Die mehr als 350 Jahre alte Statue liegt noch zur Untersuchung im Bundesdenkmalamt in Wien - mehr dazu in Madonna von Loretto unterm Mikroskop. Letztlich soll sie aber an ihren Fundort zurückkehren. Ein Platz steht bereit, sagt Pater Stefan Vukits.

„Es gibt in der Kapelle eine Nische in der sogenannten ‚Kuchl‘. Mein Gedanke war, sie dort hinzustellen. Und dann wird sie auch an den großen Wallfahrtstagen zugänglich sein“, so Vukits.

Segnung im August

Wallfahrer und Gläubige können am 15. August einen Blick in die Nische werfen. Denn an diesem Tag soll nämlich die Gnadenkapelle von Loretto gesegnet werden - passend zum großen Feiertag Maria Himmelfahrt.