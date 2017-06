Zum Nova Rock per Discobus

Das Nova Rock beginnt. 200.000 Besucher werden in den kommenden vier Tagen zum Rockfestival in Nickelsdorf erwartet. Jugendliche können auch heuer wieder mit dem Discobus anreisen. Das Streckennetz wurde erweitert.

Das viertägige Rockfestival auf den Pannonia Fields in Nickelsdorf beginnt am Mittwoch und dauert bis Sonntag - mehr dazu in Nova Rock: Verkehrskonzept steht und Rotes Kreuz rüstet sich für Nova Rock.

Und die fröhliche Festivalstimmung solle am Besten schon im Discobus beginnen, meint Discobus-Vereinsobmann Kilian Brandstätter. Seit acht Jahren bringt der Discobus Jugendliche aus dem Burgenland nach Nickelsdorf. Das Ticket kostet mit der Discobus-Card zwei Euro, Fahrgäste ohne Ermäßigungskarte zahlen acht Euro, so Brandstätter.

„Diese Tarife sind im ganzen Burgenland gleich, egal ob rund um den Neusiedler See oder im Südburgenland. Für alle Jugendliche gelten die gleichen Rahmenbedingungen“, so Brandstätter.

Bis Pinkafeld und Oberwart

Neben den Bezirken Mattersburg, Eisenstadt und Neusiedl am See fährt der Discobus auch von Pinkafeld und Oberwart aus nach Nickelsdorf. Erstmals dabei ist auch eine Linie von Bruckneudorf. Mit dem Angebot möchte man sowohl die Verkehrslage erleichtern, als auch eine sichere Anreise ermöglichen.

„Genau hier trägt der Discobus einen wesentlichen Beitrag dazu bei. Wenn natürlich bei solchen Großveranstaltungen viele Pkws sind, erleichtern wir damit den Verkehr und natürlich auch die Verkehrssicherheit in weiterer Folge“, sagt Brandstätter.

An allen Festivaltagen

Die Discobusse werden 45 Minuten nach Konzertende den Heimweg in die Gemeinden antreten - und das an allen vier Festivaltagen. Im Vorjahr haben insgesamt 1.000 Jugenliche aus dem Burgenland auf eine Anreise per Auto verzichtet und sind auf den Discobus umgestiegen, so Brandstätter.