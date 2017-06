„Report“: Situation in Schulen

Das politische Tauziehen um die Schulreform geht weiter. Mit der aktuellen Situation an Schulen beschäftigt sich am Dienstag die Fernsehsendung „Report“. Gedreht wurde unter anderem auch in der NMS Gols (Bezirk Neusiedl am See).

Die Herausforderungen für Lehrerinnen und Lehrer nehmen zu, wie es von dieser Seite häufig heißt. Gleichzeitig gibt es aber auch Schulen in denen vieles gut zu funktionieren scheint. An der Neuen Mittelschule Gols beispielsweise gibt es Schwerpunktunterricht mit Leseförderung, Informatik und Nachmittagsbetreuung. Die Schülerzahlen steigen, das Angebot wird angenommen, bilanziert die Schulleitung.

ORF/Spieß

Sendungshinweis Die Sendung „Report“ beginnt am Dienstag um 21.05 in ORF 2.

Für mehr Autonomie

Aber auch in dieser Neuen Mittelschule könnte die Schulautonomie weitere Verbesserungen bringen, sagt Lehrerin Petra Beck. „Für mich wird es in Zukunft wichtig sein, dass die Schule über mehr Autonomie verfügt. Das heißt, ein moderner Unterricht, wo der Schüler im Mittelpunkt steht, wo gemeinsames Lernen mit unterschiedlichen Schülern stattfinden kann, muss einfach der Schulalltag sein“, so Beck.