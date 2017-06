Ottokar Storch lockt Familien

Das Burgenland ist um einen Storch reicher. Er heißt Ottokar und ist das neue Maskottchen für den burgenländischen Tourismus. Genauer gesagt für die „Best for Family“ Gruppe, zu der 16 heimische Familienbetriebe gehören.

Maskottchen Ottokar Storch präsentierte sich im Tiergarten Schönbrunn, dem ältesten Zoo der Welt, der Öffentlichkeit. Vor allem die Kinder waren vom ihm sehr angetan. Das ist auch das Ziel der Initiative, die der Burgenland Tourismus zusammen mit der „Best for Family“-Gruppe ins Leben gerufen hat.

Das Maskottchen soll als Reiseführer und Ideengeber die 16 heimischen Familienbetriebe unterstützen. Im Rahmen einer Pressekonferenz in der Orangerie werden die Marketing Aktivitäten rund um den Storch präsentiert, die dabei helfen sollen, Familien auf Urlaub ins Burgenland zu locken.

Familien wichtiger Tourismusfaktor

„Familien sind ein sehr wichtiger Faktor für den burgenländischen Tourismus. Ungefähr ein Drittel der Reisenden kommen als Familien ins Burgenland. Wir haben ein sehr breites Angebot und es ist immer schön, wenn man das anhand eines Maskottchens manifestiert. Das ist in unserem Fall der Ottokar Storch“, so Landesrat Alexander Petschnig (FPÖ).

„Nachdem ich für Natur- und Umweltschutz zuständig bin, bin ich auch sehr zuversichtlich, dass es auch im Sinne der Bewusstseinsbildung ist, was unsere Naturlandschaft betrifft. Weil viele der Initiativen haben auch mit der Natur zu tun und ein entsprechendes Naturerlebnis ermöglichen“, sagte Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ).

Werbeoffensive für Familienbetriebe

Die Programminhalte und Illustrationen wurden von Uschi Zezelitsch verfasst, die bei dieser Werbeoffensive als Konsulentin für Kinder- und Kulturprogramme im Einsatz ist. Das Spektrum reicht von Hörbüchern, einem Storchenpost-Magazin, Auftritten in sozialen Medien, bis hin zu Kinder-Workshops. Die 16 Familienbetriebe , die zur Gruppe „Best for Family“ gehören, freuen sich über Storch Ottokar’s Unterstützung.

„Ottokar war schon bei uns zu Besuch und wir haben viele Fotos gemacht. Die Lamas haben sich gefreut, denn so einen großen Storch haben sie noch nie gesehen. Wir erhoffen uns, dass durch die Initiative viele Besucher auch zu uns in den Süden kommen“, so Margit Hofmann vom Elfenhof Güssing.

„Urlaub am Bauernhof ist die perfekte Urlaubsmöglichkeit für Familien, eben auch aus der Stadt“, sagte Stefanie Thüringer vom Urlaub am Bauernhof. Der bunte Storch wird das gesamte Burgenland abklappern und soll Familien noch mehr Lust auf Urlaub im Burgenland machen.