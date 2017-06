„Wibeba“: 50 neue Jobs in Heiligenkreuz

Der niederösterreichische Holzplattenhersteller „Wibeba“ wird im Businesspark Heiligenkreuz ein neues Werk eröffnen. Der Produktionsstart ist noch für heuer geplant, bis zu 50 neue Jobs sollen geschaffen werden.

Für den neuen Betriebsstandort hat Wibeba die Liegenschaft des ehemaligen Parkettwerkes Serenzo erworben, die im Vorjahr Insolvenz anmelden musste. Derzeit wird das fast drei Hektar große Areal in Schuss gebracht. In Zukunft werden am Standort in Heiligenkreuz Massivholzplatten aus Laubholz für die Möbel- beziehungsweise Türenindustrie - primär für den Brandschutz - erzeugt, sagt Firmenchef Johann Sunk.

Keine Absatzsorgen

Rund 300.000 Quadratmeter Laubholzplatten sollen pro Jahr in Heiligenkreuz erzeugt werden. Absatzsorgen gibt es nicht. „Wie sich momentan die Marktlage abzeichnet, ist der Trend sehr stark wachsend beziehungsweise ist die Nachfrage in allen Ländern enorm. Dazu kommt, dass einige Mitbewerber, speziell im Osten, Betriebe geschlossen haben. Dadurch hat sich für uns ein dementsprechendes Marktpotenzial ergeben“, sagt Sunk.

Start mit 25 Mitarbeitern

Die Fertigungsmaschinen für den Standort Heiligenkreuz sind bereits bestellt. Im Herbst will man mit rund 25 Mitarbeitern die erste Produktionslinie starten.

„Wir hoffen, dass wir den Endausbau im ersten Quartal 2018 bewerkstelligen können und mit den entsprechenden Personalaufstockungen 50 Mitarbeiter beschäftigen werden“, sagt Johann Sunk. Insgesamt beschäftigt die Wibeba-Firmengruppe derzeit rund 150 Mitarbeiter.