Diebe nahmen Verkehrszeichen mit

Auf Ortstafeln und Verkehrszeichen hatten es bisher unbekannte Diebe am Wochenende im Bezirk Neusiedl am See abgesehen. Das Fehlen der Schilder wurde erst am Sonntag und Montag in der Früh entdeckt.

In Kittsee hatten die Täter vier Ortstafeln abmontiert und mitgenommen, in Pama stahlen sie neben einer Ortstafel zwei Richtungspfeiler, zwei Vorrangtafeln sowie eine Europatafel. Die Schilder mit den Gemeindenamen waren bei den Ortsdurchfahrten gestohlen worden.

Fahndung läuft

Der Schaden konnte vorerst nicht beziffert werden. Von den Dieben und auch von den verschwundenen Tafeln und Schildern fehlt derzeit jede Spur. Die Fahndung nach den Tätern laufe, heißt es dazu von der Landespolizeidirektion Burgenland.