Lehrer gewinnt im Krankenstand Duathlon

Ein burgenländischer Sonderschullehrer, der wegen psychischer und physicher Erschöpfung krank geschrieben war und in seinem Krankenstand einen Duathlon gewonnen hat, hat nun Probleme mit seinem Arbeitgeber, also dem Landessschulrat.

Darf man im Krankenstand an einem Sportbewerb teilnehmen, wenn man wegen rascher Erschöpfbarkeit im physichen und psychischen Bereich krankgeschrieben ist? So war es zumindestens im Fall des burgenländischen Sonderschullehrers.

Unterschiedliche Meinung bei Gerichten

Der Landeschulrat meint „Nein“ und hat nun ein Disziplinarverfahren gegen den Mann eingeleitet, das schrieb die Tageszeitung „Die Presse“ am Montag. Im konkreten Fall sind das Landesverwaltungsgericht und der Verwaltungsgerichtshof eingeschaltet worden. Beide sind unterschiedlicher Meinung. Während das Landesverwaltungsgericht kein Verschulden des Lehrers sieht und das Disziplinarverfahren stoppte, sieht der Verwaltungsgerichtshof einen Widerspruch zwischen der raschen Erschöpfbarkeit im physichen Bereich und der sportlichen Höchstleistung, in dem Fall also die Teilnahme des krankgeschriebenen Lehrers an einem Duathlon.

Verfahren läuft weiter

Die Geschichte ist jedenfalls noch nicht zu Ende, das bestätigte am Montag auch der Landesschulrat. Nähere Informationen könne man dazu aber nicht geben, da es sich um ein laufendes Verfahren handle, hieß es. Zur Frage, ob man im Krankenstand Sport machen dürfe oder nicht, hieß es von der für Lehrer zuständigen Gewerkschaft öffentlicher Dienst, dass es auf den Befund des Arztes ankomme und wenn der meine Sport sei gut für die Genesung, dann sei das in Ordnung. Ob das allerdings auch die Teilnahme an Sportbewerben rechtfertige, scheine wiederum fraglich zu sein.

Link: