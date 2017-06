„Reduce“: Neues Konzept in Bad Tatzmannsdorf

Die Kurbad Tatzmannsdorf AG wirbt mit einem neuen Marketingkonzept um Gäste. Was bisher unter den Namen Kurzentrum und Gesundheitsresort angeboten wurde, heißt von an nun „Reduce Gesundheitsresort“.

Die Kurbad Tatzmannsdorf AG steht im Eigentum des Landes und ist um eine klarere Positionierung bemüht. Sie bietet eine Vielzahl von Leistungen im Gesundheitsbereich und spricht sowohl Kurgäste als auch Wellness-Urlauber an. Der neue Marketingname: Reduce.

Übersichtlicheres Angebot

Das frühere Thermen- und Vitalhotel etwa heißt nun „Reduce Hotel Vital“. Für die Gäste soll das Leistungsangebot übersichtlicher werden, erklärt der Geschäftsführer der Kurbad Tatzmannsdorf AG Leonhard Schneemann.

Man habe „klare Pakete“ geschaffen und in Richtung Regionalität „einige Akzente“ gesetzt, so Schneemann. Bei den Massagen bedeutet das etwa, dass traditionelle, fernöstliche Techniken in den Mittelpunkt gerückt werden.

ORF

Gesundheitsvorsorge bleibt zentraler Bestandteil

Die traditionellen Heilmittel des Ortes, das Moor, das Mineral- und das Thermalwasser, werden auch in Zukunft die Basis für das Leistungsangebot sein. Die Gesundheitsvorsorge bleibt ein zentraler Bestandteil, betont Gesundheitslandesrat Norbert Darabos (SPÖ).

Trotz der starken Konkurrenz sind die Nächtigungszahlen stabil. 202.000 Nächtigen waren es im Vorjahr. Der Wettbewerb sei „härter“ geworden, es gebe sehr viele Anbieter am Markt, so Schneemann. „Wir müssen uns mit neuen Produkten und Dienstleistungen klar positionieren“, erklärt der Geschäftsführer. Das neue Marketingkonzept stößt auf großes Interesse in den Fachmedien.

Link: