St. Andrä: Mehrheit für Kloster

Die Bevölkerung von St. Andrä am Zicksee hat am Sonntag über den Bau des geplanten griechisch-orthodoxen Klosters, konkret über die Umwidmung des Grundstücks, abgestimmt. Bürgermeister Erich Goldenitsch verkündete am Nachmittag, dass das Grundstück umgewidmet wird.

Das Projekt war bereits vor mehreren Wochen gestoppt worden. Aus rechtlichen Gründen konnte die Volksabstimmung jedoch nicht mehr abgesagt werden. Am späten Nachmittag gab Goldenitsch (SPÖ) das Abstimmungsergebnis bekannt: 59,6 Prozent (569 Stimmen) kreuzten „Ja“ an, 40,4 Prozent (385 Stimmen) waren für „Nein“. Die Wahlbeteiligung war mit 72,74 Prozent relativ hoch.

Hat das Kloster doch noch eine Chance?

„Das Grundstück wird umgewidmet“, erklärt Goldenitsch. Er habe mit diesem Ergebnis gerechnet, erklärt der Bürgermeister, weil es „positive Zeichen seitens der Bevölkerung“ gegeben habe. Ob das Kloster doch noch eine Chance habe, liege an der Orthodoxen Kirche, so Goldenitsch. Man werde jedenfalls den Metropoliten von Austria über das Ergebnis informieren. Mittlerweile verhandelt die orthodoxe Kirche aber schon mit fünf anderen Gemeinden, die am Bau eines Klosters interessiert wären.

ORF/Kurt Krenn

Lange Vorgeschichte

Das Klosterprojekt in Sankt Andrä am Zicksee hat eine lange Geschichte: Im Herbst 2014 präsentierte die griechisch-orthodoxe Kirche ihre Klosterpläne, eine durchgeführte Bürgerbefragung ergab ein knappes Ja für das Projekt. Es gab aber auch Klostergegner, die im zweiten Anlauf, eine Volksabstimmung erwirkten, als Termin wurde der 11. Juni fixiert - mehr dazu in St. Andrä: Volksabstimmung beschlossen.

Links: