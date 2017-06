Führungswechsel bei ÖGB-Spitze

In Raiding (Bezirk Oberpullendorf) findet am Samstag die ÖGB-Landeskonferenz statt. Dabei kommt es auch zu einem Führungswechsel an der Spitze. Der seit 2012 amtierende Vorsitzende Wolfgang Jerusalem wird sich nicht mehr der Wahl stellen.

Landessekretär Andreas Rotpuller zog eine Bilanz über die Arbeit des ÖGB im Burgenland. Die Lohnsteuersenkung, die der ÖGB im Vorjahr erfolgreich mit den Betriebsräten, den Personalvertretern und den Menschen erfolgreich unterstützt habe, sei eine der großen Herausforderung der vergangenen Jahre gewesen, so Rotpuller. Dabei konnten auch wichtige Inhalte des ÖGB durchgesetzt werden.

Mauersics wahrscheinlich neuer Vorsitzender

Die Gewerkschaften entschieden, dass bei der Landeskonferenz am Samstag ein neuer Vorsitzender gewählt wird. Aller Voraussicht nach werde Erich Mauersics aus St. Andrä, Landesvorsitzender der Vida, die Nachfolge von Jerusalem antreten, verriet Rotpuller. Am Nachmittag werden rund 250 Delegierte das neue ÖGB-Präsidium wählen.

