Landtagsguides gesucht

Der Burgenländische Landtag sucht insgesamt 15 Landtagsguides, die künftig Touren durch das Landhaus durchführen werden. Interessenten können sich ab sofort bei der Landtagsdirektion bewerben.

Die Landtagsguides sollen Führungen im Landtag außerhalb der Dienstzeiten - also abends oder an Samstagen - ermöglichen. Insgesamt werden 15 Guides gesucht. Bewerben kann man sich ab sofort bei der Landtagsdirektion. Die Ausschreibung richte sich prinzipiell an jeden Interessenten, hauptsächlich aber an Studenten, die sich etwas dazu verdienen wollen, so Christian Illedits, Erster Landtagspräsident.

Bevorzugt werden jene Bewerber, die über Fremdsprachenkenntnisse verfügen, also Englisch und die Sprachen der Volksgruppen. Mit den Guides wird ein Werkvertrag abgeschlossen, sie werden pro Führung pauschaliert bezahlt und erhalten 40 Euro, erläutert Illedits.

ORF/Sonja Varga-Herbst

Seminar im September

Die Guides werden in einem eintägigen Seminar im September ausgebildet, ab Oktober soll dann mit den Führungen gestartet werden. In erster Linie wird die Geschichte des Burgenlandes und des Burgenländischen Landtages bei den Führungen relevant sein, so die Landtagspräsidenten unisono. Doch auch politische Bildung sei wichtig.

Neue Anmeldeplattform für Führungen

Für Personen, die künftig an einer Führung im Landhaus in Eisenstadt teilnehmen wollen, wird es eine neue Anmeldeplattform im Internet geben. Rund 3.000 Besucher jährlich haben bisher das Landhaus besichtigt. Dank der neuen Guides sollen noch mehr Interessenten über die Arbeit im Landhaus informiert werden.

Gute Zugriffszahlen beim Live-Stream

Eine weitere Maßnahme, um Menschen für Politik zu begeistern: Seit dem Vorjahr können online über den Live-Stream die Landtagssitzungen mitverfolgt werden - mehr dazu in Premiere: Landtag im Internet. „Wenn wir im Jahr 2016 38.000 Zugriffe hatten, dann ist das schon ein Zeichen - wenn 291.000 BurgenländerInnen 38.000 Mal zugreifen, dann hat sich rein statistisch jeder achte Burgenländer einmal eine Landtagssitzung angesehen“, so Rudolf Strommer, Zweiter Landtagspräsident, Rudolf Strommer. Österreichweit habe das Burgenland die besten Zugriffszahlen, so die drei Landtagspräsidenten.

Auch das Kinderbuch „Demokratino“ ist eine Maßnahme, um schon Kinder politisch zu bilden - mehr dazu in Politik für Kinder verständlich gemacht. „Jedes Kind soll sich schon von klein auf eine eigene Meinung bilden“, so Ilse Benkö, Dritte Landtagspräsidentin.

Im Herbst präsentieren die drei Landtagspräsidenten dann eine weitere Maßnahme der sogenannten „Transparenz-Offensive“ - und zwar den neuen Info-Film über den burgenländischen Landtag.