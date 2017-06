Burgenländer ist neuer ÖAMTC-Präsident

Gottfried Wanitschek aus St. Margarethen (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) folgt Werner Kraus als Präsident des ÖAMTC nach. Der 62-Jährige war unter anderem Prokurist der Raiffeisen Versicherungen AG.

Am Donnertstag fand in Wien die 70. Generalversammlung des ÖAMTC statt. Im neuen Mobilitätszentrum des Clubs in Erdberg wählten die Delegierten Gottfried Wanitschek als Nachfolger von Werner Kraus zum Präsidenten des ÖAMTC. Der Mobilitätsclub zählte mit Ende 2016 bereits mehr als 2,1 Millionen Mitglieder.

Werdegang des St. Margarethners

Gottfried Wanitschek wurde 1955 geboren und stammt aus St. Margarethen. Nach der Matura am Realgymnasium Eisenstadt absolvierte er sein Studium der Rechtswissenschaften, Lehrgänge für Internationale Studien sowie Versicherungswirtschaft in Wien beziehungsweise Studien am Managementzentrum in St. Gallen.

ÖAMTC/Mikes

Meilensteine seiner beruflichen Laufbahn waren unter anderem Prokurist der Raiffeisen Versicherungen AG (1984 bis 1990), Vorstand der Leipnik-Lundenburger Invest Beteiligungs AG (1990-1993), die Geschäftsführung von Kurier Zeitungsverlag und Druckerei (1993 bis 1997) und Mediaprint (1994 bis 1997), Vorstand der APA, von Bundesländer Versicherung AG und Austria Collegialität Versicherung AG. In der Unternehmensgruppe UNIQA Versicherungen war Wanitschek von 1999 bis 2012 Vorstandsmitglied. Ehrenamtlich tätig ist der 62-Jährige unter anderem auch als Vizepräsident des Roten Kreuzes Burgenland. Der Vater dreier Kinder ist verheiratet mit der Juristin Irene Wanitschek.

