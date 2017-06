Lange Nacht der Kirchen

Am Freitag findet zum zehnten Mal im Burgenland die ökumenische „Lange Nacht der Kirchen statt“. Die Veranstaltung soll die Ökumene und die Kirchen sichtbar und erlebbar machen, so Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics.

Der offizielle und feierliche Startschuss für die ökumenische „Lange Nacht der Kirchen“ im Burgenland findet in diesem Jahr in Bad Sauerbrunn statt: In der Martin-Luther-Kirche beginnt um 18.10 Uhr die Eröffnungsandacht mit Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics und Superintendent Manfred Koch.

ORF

3.000 Programmstunden

Die offenen Kirchentüren sollen Menschen über die Grenzen der Konfessionen hinweg näher bringen. An der „Langen Nacht der Kirchen“ werden sich insgesamt 27 Orte aus dem Burgenland, und auch Sopron in Ungarn beteiligen. Mehr als 3.000 Programmstunden warten darauf, von den Kirchennachtschwärmern entdeckt, erfahren und erlebt zu werden.

Darunter finden sich etwa Gospelkonzerte, ein Kindermusical, szenische Lesungen, Ausstellungen, eine „Bibelmillionenshow“, eine Kapellenwanderung und ein „Dreikirchenlauf“. Es gibt auch Führungen und Spielerisches von Kindern für Kinder, sowie für alle, die im Herzen jung geblieben sind.

