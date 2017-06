Landtag: Debatte zu Wirtschaftsdaten

Im Landtag werden vier Gesetzesnovellen beschlossen. Es geht dabei um Anpassungen und Bürokratiebereinigung. Donnerstagmittag ist bei einer von der SPÖ beantragten Aktuellen Stunde debattiert worden. Thema: Die positiven Wirtschaftsdaten.

SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich sprach in der Aktuellen Stunde neuerlich vom „Wirtschaftswunder Burgenland“. In den vergangenen fünf Jahren sei das Burgenland dreimal bundesweiter Spitzenreiter beim Wirtschaftswachstum gewesen sei. Zum siebten Mal in Folge gebe es im Burgenland Rekordbeschäftigung, so Hergovich. „Neun Monate hintereinander sinkt die Arbeitslosigkeit. Auch das ist etwas Besonderes. Das ist nicht selbstverständlich, es ist eine Situation, die wir erstmals seit fünf Jahren hier vorfinden“, sagte Hergovich.

FPÖ-Klubomann Geza Molnar verwies darauf, dass das Burgenland sich nicht von europäischen und nationalen Entwicklungen abkoppeln könne und übte Kritik an der Bundesregierung. „Natürlich ist es auch nicht besonders hilfreich, wenn in Wien eine Regierung sitzt, die das Gegenteil von unserer Regierung hier im Burgenland tut, nämlich streiten, blockieren und dabei zuschauen, wie die Probleme von Tag zu Tag größer werden“, so Molnar.

Sagartz: „Forschungsquote verbessern“

ÖVP-Klubobmann Christian Sagartz sah jedenfalls weiterhin Verbesserungsbedarf im Burgenland. „Tatsache ist, dass wir im Burgenland zwei Bereiche haben, wo wir aufholen müssen: Ganz konkret bei der Forschungsquote. Hier hinken wir mit 0,9 Prozent dem Durchschnitt Österreichs hinterher“, so Sagartz. Als zweiten Punkt nannte Sagartz die Arbeitslosigkeit bei älteren Arbeitnehmern.

Spitzmüller: „Handlungsbedarf bei Klimaschutz“

Auch Grünen Abgeordneter Wolfgang Spitzmüller sah trotz der positiven wirtschaftlichen Entwicklung weiteren Handlungsbedarf. „Österreich hat seit der Unterzeichnung des Klimaabkommens sowohl auf staatlicher Ebene, als auch auf Landesebene, so gut wie gar nichts zum Klimaschutz beigetragen“, sagte Spitzmüller.

Anerkennung für die Arbeit von Rot-Blau kam von der Liste Burgenland. „Ich darf aber auch dazu anmerken, dass die Liste Burgenland sehr viel dazu beiträgt - und sich, obwohl Opposition, mit vielen wichtigen Anträgen einbringt“, so Liste Burgenland-Abgeordneter Manfred Kölly. Die Debatte war Donnerstagmittag noch im Gange.

