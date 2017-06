Trickdiebstahl bei Juwelier

Am Mittwoch ist es in einem Juweliergeschäft bei einem Einkaufszentrum in Walbersdorf (Bezirk Mattersburg) zu einem Trickdiebstahl gekommen. Zwei Männer und eine Frau haben den Juwelier abgelenkt und zwei Ringe erbeutet.

Am Mittwoch gegen 15.00 Uhr betraten zwei Männer und eine Frau das Juweliergeschäft im Einkaufszentrum in Walbersdorf. Die drei Personen verwickelten den Geschäftseigentümer in ein Gespräch und ließen sich mehrere Schmuckstücke, unter anderem Ringe, zeigen. Dabei dürften sie den Juwelier abgelenkt haben und stahlen einen Brillantring und einen Perlenring. Die Höhe des entstandenen Schadens liegt im niedrigen, vierstelligen Eurobereich.

Täterbeschreibung

Die zwei Männer wurden als 25 bis 30 Jahre alt beschrieben. Der eine war etwa 170 cm, der andere zirka 185 cm groß. Beide waren schlank und trugen schwarzes, mittellanges Haar. Bei der Frau waren zwei Goldzähne im Oberkiefer besonders auffällig. Sie war etwa 165 cm groß, korpulent und hatte dunkle Haare. Alle drei machten einen ungepflegten Eindruck. Der Diebstahl wurde erst nach Verlassen der Verdächtigen bemerkt. Die Polizei Mattersburg ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise.