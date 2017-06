Kindererziehung mit Humor

Jan-Uwe Rogge gilt als einer der bekanntesten Kindererziehungs-Experten im deutschsprachigen Raum. Seit 40 Jahren liefert der Erziehungsberater Antworten auf Fragen, die Eltern beschäftigen. Seine Vorträge sind hilfreich und sehr amüsant.

Erziehung scheint im Burgenland Frauensache zu sein, denn im Eisenstädter Rathaussaal überwog die weibliche Zuhörerschaft. Jan-Uwe Rogge war in seinem Element - er versteht es, sein Publikum zu unterhalten. Erziehung hat für ihn viel mit Dankbarkeit, Geduld, großen Gefühlen und Humor zu tun.

„Wenn man über sich lacht und gemeinsam lacht kommt Entspannung rein. Das stammt nicht von mir. Pestalozzi hat vor 240 Jahren geschrieben, wenn man drei Mal am Tag mit seinem Kind lacht, es einem gut gehen würde“, so Rogge.

Ausschnitt Jan-Uwe Rogge

Kinder sind für Jan-Uwe Rogge Geschenke. Eltern dürfen und sollen in der Erziehung Fehler machen. Sein Vortrag war sehr lustig, aber das Publikum nahm die Botschaften ernst. Man könne doch einiges für Zuhause mitnehmen, so der allgemeine Tenor der Besucher.

ORF

SOS Kinderdorf übernimmt Rainbows-Gruppen

Organisiert wurde der Vortrag von SOS Kinderdorf, das künftig die Rainbows-Gruppen im Burgenland übernehmen wird, die sich um Kinder in Krisensituationen kümmern. Man werde gemeinsam mit Rainbows Gruppen für Scheidungskinder, für Eltern in Trennungssituationen, oder nach Todesfällen übernehmen und das auch anbieten, so SOS-Kinderdorf-Geschäftsleiterin Susanne Maurer-Aldrian.

Nach dem Vortrag nahmen sich viele ein Buch von Jan Uwe Rogge mit nach Hause - und hoffentlich auch den einen oder anderen Gedanken zum Thema Erziehung.