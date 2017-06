Nova Rock: Verkehrskonzept steht

Am Mittwoch kommender Woche startet wieder das Nova Rock. Das viertägige Musikfestival in Nickelsdorf erwartet an die 200.000 Besucher. Das sorgt für einen großen Aufwand, sowohl was den Verkehr, als auch die Sicherheit betrifft.

Es sind Zahlen der Superlative: In Nickelsdorf erwartet man rund um das Nova Rock insgesamt 10.500 Pkw und 3.600 Wohnwagen. Um für genügend Sicherheit im Verkehr zu sorgen, werden 650 Verkehrszeichen aufgestellt. Die Anfahrtswege zum Festivalgelände bleiben für die Besucher gleich wie im letzten Jahr.

„Dies alles steht unter dem Motto - Feiern mit Sicherheit. Die Festivalgäste sollen ein unbeschwertes Festival erleben, im Hintergrund wird die Behörde mit den Einsatzorganisationen, dem Veranstalter samt seinem Sicherheitsdienst für die Sicherheit der Besucher sorgen“, so die Bezirkshauptfrau von Neusiedl am See Birgit Lentsch.

ORF

Verschärfte Sicherheitsmaßnahmen

Beim Thema Sicherheit wurden nach den Terroranschlägen der vergangenen Wochen diverse Nachschärfungen gemacht. So ist es dieses Mal verboten, größere Taschen und Rucksäcke in das Kerngelände mitzunehmen. Das Sicherheitspersonal bei den Zugangsschleusen wurde aufgestockt. Dem Veranstalter Ewald Tatar ist es trotzdem wichtig, dass man jetzt nicht in Panik verfällt.

ORF

„Das ist eine Situation, auf die wir - das hab ich schon öfters erwähnt - schon im Vorfeld vorbereitet waren. Ein Veranstalter wie wir hat mit solchen Themen und mit solchen Lagen seit Paris ohnehin zu tun“, sagte Tatar. Am gesamten Festivalgelände werden täglich 600 Ordner, 120 Polizisten, sowie 120 Sanitäter und Notärzte präsent sein.