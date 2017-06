Passionsspiele: 27.000 Euro für Hilfe in Haiti

Im Rahmen des Passionsspielgedenkgottesdienstes im Römersteinbruch in St. Margarethen wurde am Pfingstmontag eine Spende von 27.000 Euro an die Caritas übergeben. Das ist ein Teil des Reinerlöses der Passionsspiele.

Rund 600 ehrenamtliche Laiendarstellerinnen und -darsteller sind alle fünf Jahre mit großem Einsatz bei den Passionsspielen St. Margarethen dabei. Mit ihrer Darstellung des Lebens, Leidens, Sterbens und der Auferstehung Jesu Christi bewegten sie im Sommer 2016 tausende Besucherinnen und Besucher. Einen Teil des Reinerlöses der letzten Passionsspiele St. Margarethen widmeten die Darstellerinnen und Darsteller der Caritas Hurrikanhilfe für die Menschen in Haiti. „Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen DarstellerInnen für ihren ehrenamtlichen Einsatz und bei allen BesucherInnen, die diese Spende möglich machten“, freut sich Caritas Direktorin Edith Pinter.

Passionsspiele St. Margarethen

Von Hurrikan „Matthew“ verwüstet

Haiti ist eines der ärmsten Länder der Welt und wurde im Oktober 2016 von Hurrikan „Matthew“ verwüstet. Die Spenden kommen den Betroffenen für den Wiederaufbau und die langfristige Hilfe in der Landwirtschaft zugute, denn die Landwirtschaft stellt etwa 50 Prozent der Arbeitsplätze in Haiti dar. Es besteht ein großer Bedarf an Samen, Werkzeug und Trainings, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich unabhängig ihre Lebensgrundlage sichern zu können.