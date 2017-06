Mut zum Jobwechsel

Immer mehr Menschen nehmen den zweiten Bildungsweg, um einen neuen Beruf auszuüben. Renate Pitzl aus Frauenkirchen und Georg Steiner aus Neusiedl am See haben das auch gemacht und sich damit ihre beruflichen Träume erfüllt.

Den alten Job an den Nagel hängen und das machen, woran man wirklich Spaß hat: Die Frauenkirchnerin Renate Pitzl hat es gewagt. Die 38-Jährige besucht die Gesundheits- und Krankenschule und wird im September ihren Abschluss machen, derzeit praktiziert sie im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder im Eisenstadt.

ORF

Renate Pitzl machte vor 20 Jahren eine Lehre zur Industriekauffrau und leitete erfolgreich eine Filiale eines Elektrounternehmen. Doch glücklich sei sie in ihren Job nicht gewesen, sagt die zweifache Mutter: „Es war wirklich sehr schlimm für mich und ich habe gesagt, es muss sich was ändern.“

ORF

Neben zwei Kindern nochmals die Schulbank drücken, sei nicht einfach und das sei nur möglich, weil sie die ganze Familie unterstütze. Die Kinder würden sogar profitieren. „Sie sehen, dass die Mama lernt und das nutzt ihnen auch gleich was, weil dann sind sie immer auch brav am lernen“, sagt Renate Pitzl. Sei sei froh, dass sie das gemacht habe und bereue keinen Tag.

Matura und Studium nachgeholt

Mehr Erfüllung im Job und bessere Karrierechancen wollte auch Georg Steiner aus Neusiedl am See. Der einstige Bürokaufmann ist heute operativer Leiter und Assistent der Geschäftsführung in einem Getränkevertrieb in Parndorf.

ORF

„Einer der Beweggründe war, sich einfach weiterzubilden, denn viele Jobs bekommt man heutzutage nur mit einem abgeschlossenen Studium“, so Steiner. Er holte die Matura nach und schloss 2012 das Studium der Wirtschaftswissenschaften ab. „Ich musste viel im Selbststudium machen, aber man kommt hinein“, so sein Resümee. Auch finanziell musste er zurückstecken, doch heute ist er glücklich darüber, dass es er diesen Schritt wagte und es bis zum Ende schaffte.