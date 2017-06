KRAGES sucht Pflegefachassistenten

Im Burgenland gibt es ab Herbst neue Gesundheitsberufe: Die Pflegefachassistenz kommt als neue Berufsgruppe dazu. Die Burgenländische Krankenanstaltengesellschaft (KRAGES) sucht daher noch bis Ende August neues Personal.

Seit September 2016 ist das neue Gesundheits- und Krankenpflegegesetz in Kraft. Neben der Gesundheits- und Krankenpflege sowie der Pflegeassistenz gibt es jetzt auch die Pflegefachassistenz. Die KRAGES beginne als einer der ersten Rechtsträger in Österreich mit neuen Ausbildungsprogrammen, sagte Direktorin Renate Peischl. Die Rekrutierung dauere noch bis zum 31. August und das Ausbildungsjahr beginne mit 16. Oktober 2017 am Campus Burgenland.

Zweijährige Ausbildung

Die berufsbegleitende Ausbildung dauert zwei Jahre. Insgesamt müssen dabei 3.200 Ausbildungsstunden absolviert werden. Die Teilnehmer müssen laut Peischl 17 Jahre alt sein, die zehnte Schulstufe erfolgreich absolviert haben, gesundheitlich geeignet und vertrauenswürdig sein und erforderliche Deutschkenntnisse haben.

Die Fachhochschule Burgenland hat mit diesem Studienjahr den Vollausbau des Bachelorstudiengangs Gesundheits- und Krankenpflege erreicht. Jährlich werden dort nun 75 Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pfleger im gehobenen Dienst ausgebildet.