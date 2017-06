BEWAG-Prozess geht ins Finale

Der BEWAG-Prozess in Eisenstadt geht in die Schlussphase. Heute stehen die Plädoyers auf dem Programm, am Dienstag könnte es die Urteile geben. Elf ehemaligen Managern wird Untreue und Bestechung vorgeworfen.

In dem Prozess geht es um mögliche Schmiergeldzahlungen im Zuge eines Windparkprojektes der BEWAG in Ungarn. Hier geht es um 1,26 Millionen Euro. Auch der Abschluss von zwei Treuhandverträgen aus dem Jahr 2010 durch eine BEWAG-Tochter und die Überweisung von insgesamt 2,1 Millione Euro auf ein Treuhandkonto beschäftigen das Gericht. Die Angeklagten weisen alle Vorwürfe zurück.

