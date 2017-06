Regionalliga: SC Ritzing steigt freiwillig ab

In der Fußball Regionalliga Ost steigt Vizemeister SC Ritzing freiwillig ab. Laut Medienberichten wurde das am Montag beschlossen. In welcher Liga Ritzing künftig spielen wird, ist noch offen.

Die Regionalliga endet damit völlig im Chaos: Der Tabellenletzte Schwechat bleibt in der Liga, Meister Vienna steigt nicht auf, weil die Vienna per Gerichtsbeschluss den Weiterverbleib aufgrund eines Konkurses erwirkte.

Auch in der Burgenlandliga ist eine Runde vor Schluss nicht klar, wie viele Mannschaften absteigen werden. Aufsteigen will meist aus wirtschaftlichen Gründen keiner. Der Präsident des Burgenländischen Fußballverbandes (BFV)Gerhard Milletich kündigte Änderungen an. Wer künftig nicht aufsteigen wolle, müsse mit Konsequenzen rechnen. Es gebe verschiedene Überlegungen, wie etwa Punkteabzüge oder Zwangsabstiege. Derzeit werde noch darüber diskutiert, im Sommer solle einen Entscheidung fallen, so Milletich.

Links: