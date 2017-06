Rotes Kreuz rüstet sich für Nova Rock

Zum dreizehnten Mal findet nächste Woche das Nova Rock Festival in Nickelsdorf statt. Der Veranstalter rechnet heuer mit einem Besucherrekord. Das bedeutet nicht nur Party und Musik, sondern auch viel Arbeit für die Blaulichtorganisationen.

Das Nova Rock ist die größte logistische Herausforderung im Jahr für das Rote Kreuz Burgenland und auch eine der größten österreichweit. Zum Festival werden heuer rund 200.000 Besucher erwartet, ein neuer Rekord in der 13-jährigen Geschichte des Nova Rock bei Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See).

Einsatzplanung vor Monaten begonnen

Die Organisation hat für das Rote Kreuz Burgenland schon vor Monaten begonnen und zwar mit der Personalausschreibung, um eben genug Mitarbeiter vor Ort für die Diensteinteilung zu haben, so Markus Pumm, Stellvertretender Rettungsdienstleiter beim Roten Kreuz Burgenland. Personalmäßig brauche man Rettungs- und Notfallsanitäter sowie Notärzte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Hilfstätigkeiten, wie etwa Transporte oder Shuttledienste, übernehmen würden, so Pumm.

ORF

Mehr als 600 Mitarbeiter im Einsatz

Der Einsatz beim Nova Rock beginnt für das Rote Kreuz am ersten Anreisetag, dem Dienstag, noch mit weniger Personal. An den vier Konzerttagen werden rund 100 Notfall- und Rettungssanitäter tätig sein und pro Schicht zwischen zehn und zwölf Notärzte, so Markus Pumm. Auf dem Festivalgeläde habe man vier Sanitätshilfsstellen über das ganze Gelände verteilt. Zusätzlich betreibe man mehrere Rettungs- und Notarztwagen sowie mobile Sanitätsteams, die sich unter die Besucher mischen würden, sagte Pumm. In Summe werden 600 Rot-Kreuz-Mitarbeiter beim Nova Rock im Einsatz sein.

Links: