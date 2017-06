Was tun, wenn Urlaub zum Alptraum wird?

Mehr als die Hälfte der Burgenländerinnen und Burgenländer verbringt den Urlaub am liebsten in Österreich. Egal wohin es geht, die Urlauber hoffen auf eine schöne Zeit. Doch ausgefallene Flüge oder schmutzige Hotelzimmer lassen den Urlaubstraum schnell zum Alptraum werden.

Der Konsumentenschutz steht Urlaubenden zur Seite und vertritt deren Rechte wenn es notwendig ist. Damit im Urlaub alles perfekt ist, gilt es einige Dinge zu beachten. Wichtig sei es, sich schon vor der Buchung gut zu informieren und zu Vergleichen, sagte Konsumentenschutzlandesrätin Verena Dunst (SPÖ). Es empfehle sich genau zu lesen und sich genau zu informieren. Wenn man unsicher sei, dann solle man beim Veranstalter nachfragen und sich alles schriftlich bestätigen lassen oder den Konsumentenschutz anrufen, so Dunst.

Konsumentenschutz bietet Hilfe

Wenn es dann am Urlaubsort zu bösen Überraschungen kommt, hilft neben der Reiseleitung natürlich das Reisebüro. Als nächste Instanz unterstützt der Konsumentenschutz enttäuschte Urlauber. Dieser sei vor allem für jene Menschen gedacht, die nicht bei der Arbeiterkammer veranlagt seien, weil sie nicht im Arbeitsprozess stehen würden, etwa Studenten oder ältere Menschen. Man habe auch regionale Außenstellen. Man könne entweder in Eisenstadt oder dort anrufen, so Dunst.

ORF

Mängel sorgfältig dokumentieren

Wichtig sei es, am Urlaubsort alle Mängel zu dokumentieren: Fotos machen und schriftlich alles festhalten, damit gleich nach der Rückkehr Ansprüche geltend gemacht werden können, so Dominik Schmidt, Jurist beim Konsumentenschutz der Landesregierung. Man interveniere dann für die Konsumentinnen und Kosumenten und versuche dann das bestmögliche Ergebnis herauszuholen, so Schmidt.

ORF

Kurzurlaube immer beliebter

Der Urlaubstrend geht in Richtung Kurzurlaub. Durchschnittlich zwei Nächte bleiben die Burgenländerinnen und Burgenländer am Urlaubsort. Dafür wird öfter gebucht, bis zu fünf Mal pro Jahr, so Landesrätin Dunst. Hauptmotiv bleibt im Sommer der Badeaufenthalt. Beliebte Reiseziele heuer sind Italien und Kroatien. Viele machen aber auch Urlaub in Österreich und im Burgenland.

Links: