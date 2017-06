Schwarze Raritäten auf der Straße

Vor 27 Jahren sind in Österreich die weißen Auto-Kennzeichen eingeführt worden. Sie haben die schwarzen Nummerntafeln nach und nach abgelöst. Dennoch gibt es auch heute noch Liebhaber, die gerne mit ihren schwarzen Tafeln unterwegs sind.

Autos mit schwarzen Nummerntafeln haben mittlerweile Seltenheitswert bekommen, umso stolzer sind deren Besitzer. Österreichweit sind noch rund 200.000 Fahrzeuge mit den schwarzen Tafeln unterwegs. Nach Auskunft des Österreichischen Versicherungsverbandes dürften es im Burgenland noch etwa 12.000 Autos, Traktoren, Motorräder und Anhänger sein.

„Da hat es hier noch nicht so viele Autos gegeben“

Einer, der noch mit den schwarzen Originaltafeln unterwegs ist, ist zum Beispiel der 91-jährige Karl Penthor aus Pinkafeld (Bezirk Oberwart). Sein Kennzeichen hat er seit den 1960er-Jahren. Vorher habe er eine 50er-Nummer gehabt. Da habe es im Burgenland noch nicht so viele Autos gegeben, so Penthor. Dann sei das auf einmal geändert worden und er habe immer nur die Nummern bekommen, die zum neuen Auto dazugekommen seien. Bis dann letztlich die Nummerntafeln in Bezirke aufgeteilt wurden. Ab dann hat jeder Bezirk eine eigene Nummer bekommen, so Penthor.

ORF

Auch Hans Weber aus Unterschützen (Bezirk Oberwart) ist ein Liebhaber der schwarzen Tafeln. Mit viel Liebe pflegt er nicht nur seinen Oldtimer aus dem Jahr 1951, auch die schwarzen Nummerntafeln sind ihm heilig. Er sei sehr heikel auf das Fahrzeug, aber auf die Nummerntafel noch mehr, so Weber. Beim Parken bleibe immer ein Auge beim Fahrzeug und das zweite auf der Nummerntafel. Schließlich gebe es genügend Sammler und Liebhaber. Das Kennzeichen sei nach wie vor, genauso wie das Fahrzeug, ein Original, so Weber.

Schwarze Kennzeichen auch heute noch gültig

Obwohl die schwarzen Nummerntafeln bereits vor mehr als 25 Jahren abgelöst wurden, sind sie auch heute noch gültig. Die Kennzeichen seien solange gültig, bis sie der Inhaber zurückgeben würde oder bis das Fahrzeug abgemeldet wird. Sobald das nämlich passiere, werde das alte Kennzeichen eingezogen und durch ein neues ersetzt, so Benedek Molnar aus Pinkafeld.

ORF

Wer heute noch so ein hitorisches Kennzeichen besitzt, der zeigt es auch gerne her. Es ist allerdings nur noch eine Frage der Zeit, denn irgenwann werden auch die letzten schwarzen Kennzeichen Geschichte sein.