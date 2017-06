Traktor landet im Garten: Fahrerflucht

Böse Überraschung für die Bewohner einer Reihenhausanlage in Pinkafeld. Am Sonntagnachmittag ist ein Traktor aus bisher ungeklärter Ursache in deren Garten gelandet. Der Lenker beging nach dem Unfall Fahrerflucht.

Es war ein eher ungewöhnlicher Einsatz zu dem die Stadtfeuerwehr Pinkafeld (Bezirk Oberwart) am Sonntagnachmittag bei strömendem Regen ausrücken musste. Aus bisher ungeklärter Ursache war ein Traktor von der Straße abgekommen und im Garten eines Reihenhauses zum Stehen gekommen. Der Lenker durchbrach zuvor eine Hecke und flüchtete nach dem Unfall.

www.feuerwehr-pinkafeld.at

Laut Angaben der Stadtfeuerwehr Pinkafeld hörten die fassungslosen Hausbesitzer lediglich einen lauten Knall und plötzlich sei dann der Traktor in ihrem Garten gestanden. Vom Lenker fehlte aber jede Spur.

www.feuerwehr-pinkafeld.at

Die Feuerwehr musste das Fahrzeug bergen und in weiterer Folge auf einem Parkplatz abstellen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.