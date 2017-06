Jubiläum: 50 Jahre ORF Burgenland

Am 5. Juni 1982 wurde das ORF Landesstudio in Eisenstadt feierlich eröffnet. Seither ist das sogenannte „Funkhaus“ am Buchgrabenweg wichtiger Bestandteil der burgenländischen Medienlandschaft. Bis zur Eröffnung war es aber ein mühevoller Weg.

Vor 50 Jahren wird beschlossen in allen Bundesländern ein eigenes Landesstudio zu errichten. Ab 1967 sendet Radio Burgenland zunächst im Verbund mit Wien und Niederösterreich. In Eisenstadt gibt es in der Berufschule nur ein kleines Büro, eine Außenstelle. Der Rest der Mannschaft arbeitet in Wien. 1970 bezieht die Informationsabteilung zwar die neu errichtete Expositur am Feiersteig in Eisenstadt. Die Sendungen werden aber weiterhin im ORF-Funkhaus in Wien produziert.

Am 5. Juni 1982 wird schließlich das Landesstudio am Buchgrabenweg nach fünfjähriger Bauzeit feierlich eröffnet. Mit der Eigenständigkeit werden dann auch mehr und mehr burgenlandspezifische Sendungen produziert. Seit dem Jahr 1988 gibt es mit „Burgenland heute“ eine eigene Fernsehregionalsendung.

Heute ist der ORF Burgenland das mediale Aushängeschild des Landes, sagt ORF-Burgenland-Landesdirektor Werner Herics. Mit einer gemeinsamen Anstrengung sei es doch gelungen hier ein eigenes Landesstudio zu etablieren. Das Burgenland sei heute ohne ORF-Landesstudio einfach undenkbar. Zum einen, weil es natürlich die Identität des Landes und der Burgenländerinnen und Burgenländer stärken würde, zum anderen, weil es das Schaufenster nach Österreich sei, so Herics.

ORF

Die Sendungen des ORF Burgenland werden sowohl inhaltlich als auch technisch laufend optimiert. Derzeit wird etwa ein neuer Fernsehregieplatz fertiggestellt. Damit können die TV-Sendungen des ORF Burgenland künftig auch in HD-Qulität abgewickelt werden. Neben Radio und Fernsehen ist heute auch das Internet eine wichtige Informationsquelle und Unterhaltungsplattform. Die Homepage des ORF Burgenland burgenland.ORF.at verzeichnet pro Jahr rund 50 Millionen Klicks. Ein großer Teil davon kommt von mobilen Endgeräten, also von Smartphones oder Tablets.