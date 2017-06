Kunst trifft Garten

Der Waldgarten von Monika und Robert Mayer in Oberpullendorf ist bei Gartenfreunden und bei Kunstliebhabern gleichermaßen beliebt. Seit dreißig Jahren wird der Garten nicht nur mit Pflanzen, sondern auch mit Kunstwerken erweitert.

Ein Waldgrundstück am Südhang von Oberpullendorf verwandelten Monika und Robert Mayer in einen paradiesischen Garten. Hier entfalten nicht nur Kräuter und Blumen ihre Pracht, sondern es gilt auch zahlreiche Kunstwerke des Paares zu entdecken. Monika Mayer-Höttinger beschäftigte sich seit vielen Jahren mit figuralen Keramiken. Sie formt witzige Blumengefäße, ebenso wie skurrile Köpfe.

„Ich habe keine Töpferscheibe. ich modelliere alles mit der Hand. Ich habe mir auch einen Brennofen gekauft, wo ich brennen kann. Es ist immer eine Überraschung, was da herauskommt, wenn man den Ofen öffnet“, so Mayer-Höttinger.

Skulpturen und Glas

Ihr Mann Robert hat sich vom künstlerichen Tun anstecken lassen. Er bevorzugt bei seinen Sandstein- und Marmorskulpturen geradlinige, kubische Formen. Weil die Mayers den Garten für Publikum öffneten, waren auch Objekte des Jennersdorfer Schrottkünstlers Manfred Ploi und der Glaserei Kuchlerhaus zu sehen.

„Der Garten ist schön alt und verwachsen und die Elemente fügen sich schön ein“, sagte Petra Schmidt aus Rattersdorf. Herta Decker aus Oberpullendorf meinte, dass sich die Kunst und die Gartenliebe gut zusammenfügen würde. Obwohl sie täglich in ihrem Garten werken, empfinden Monika und Robert Mayer dies nicht als Last, sondern als wunderbare Betätigung in der Natur.