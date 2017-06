Schönwetter: Badesaison angelaufen

Das Pfingstwochenende hat mit strahlendem Sonnenschein begonnen, was auch die Betreiber der Freibäder freut. Viele Burgenländerinnen und Burgenländer haben das schöne Wetter für einen Ausflug zum Baden genutzt.

Im Pöttschinger Freibad freut man sich über perfekten Sonnenschein. Seit Samstagvormittag kommen immer mehr Menschen in das 2010 renovierte Freibad. „Die meisten kommen ab 11.00 Uhr. es ist relativ viel los, weil wir ein schönes Bad haben“, so Kassiererin Brigitte Michalitsch.

Damit nichts schief geht, war Bademeister Robert Ohrner seit 6.00 Uhr in der Früh im Einsatz. Er kümmerte sich unter anderem um die Qualität des Wassers, aber vor allem um die Sicherheit beim Badebetrieb. „Ich achte drauf, dass die Vorschriften bei unseren Attraktionen - der Rutsche, dem Sprungturm - auch eingehalten werden“, sagte Ohrner.

Großes Einzugsgebiet

In Pöttsching baden sowohl Einheimische, als auch Gäste aus den umliegenden Gemeinden und Städten. Laut dem Bademeister ist das Einzugsgebiet relativ groß, die Besucher kommen von Wiener Neustadt, über Baden, bis nach Wien, Ternitz oder Seebenstein. Die Leute würden gern kommen, weil es vor allem für die Kinder Attraktionen gibt.

Sebastian Alfons kommt aus Wr. Neustadt und ist im Sommer fast jeden Tag im Pöttschinger Bad. Philipp Baumgartner aus Wr. Neustadt meint, dass er sich hier mit Freunden treffen könne und es ihm Spass macht herzukommen.

Naturbadeteich punktet mit Lage

Auch in Bernstein genießt man das heutige Wetter - Der Naturbadeteich gefällt sowohl jung als auch alt. „Wir kommen aus Wien und da ist natürlich wunderbar, weil die Wälder rundherum sind, die Luft ist gut, das Wasser ist klar, das ist einfach super“, so Andreas Gruber aus Wien.

In Bernstein sind nicht nur das kühle Nass und die Naturkulisse ein Highlight - auch das Restaurant lockt die Gäste. Denn hier wird aufwendig gekocht - Pommes oder Langos sucht der Schwimmer vergeblich.

„Wir versuchen Urlaubsflair zu vermitteln, wir versuchen ein Paradies zu sein. Einfach, dass die Leute es genießen und sagen können: Ok es ist kein Meer, es ist dafür ein Teich, aber ich habe gutes Essen und keine Pommes oder Kantinenware in dem Sinn“, so Betreiberin Doris Diezl. Sowohl in Pöttsching, als auch in Bernstein setzen die Betreiber darauf, dass noch viele Gäste den Sprung ins Wasser wagen werden.