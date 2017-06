USA-Reise: Delegation zieht positive Bilanz

Die offizielle Reise der Landesregierung zu Auslandsburgenländern in den USA ist mit einem Empfang beim österreichischen Generalkonsul in New York zu Ende gegangen. Landeshauptmann Hans Niessl zieht nach der achttägigen Reise eine positive Bilanz.

Auf dem Programm der achttägigen Reise standen sowohl Arbeitsgespräche, als auch zahlreiche Treffen mit Nachfahren von ausgewanderten Burgenländern in Toronto, Chicago, Allentown und New York. Letzter Programmpunkt war der Empfang beim österreichischen Generalkonsul Georg Heindl in New York. Angeführt wurde die Delegation von Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ).

„Ich war beeindruckt von der guten Organisation der Vereine, die die Burgenländer gegründet haben, die weiter betrieben werden. Es wurde uns bestätigt, dass kein anderes Bundesland so aktive Vereine besitzt wie die Burgenländer. Ich glaube auch, dass wir auf einem guten Weg sind, dass man diese Wurzeln auch damit verknüpft, dass man auch in der Wirtschaft stärkere Bande knüpfen kann. Ich denke da vor allem an die Weinwirtschaft, wo ich beeindruckt war, dass in vielen Restaurants auch burgenländischer Wein ausgeschenkt wird. Ich glaube, dass ist auch für den Export ein wichtiger Markt“, so Niessl.

Bgld. Landesmedienservice

Kontakte bringen gegenseitigen Nutzen

Mit bei der Delegation waren auch Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ) und Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Alexander Petschnig (FPÖ). „Wir haben bei dem Empfang beim Generalkonsulat gesehen, dass auch die nächste Generation sehr aktiv und engagiert ist. Das finde ich sehr schön, weil da auch Verbindungen für die nächsten Jahre und Jahrzehnte aufrecht bleiben. Das bringt den Auslandsburgenländern und auch den Burgenländern gegenseitigen Nutzen, wenn wir das von der Seite der Regierung unterstützen können, machen wir das natürlich sehr gerne“, so Petschnig.

ORF/Pauer

Für Professor Walter Dujmovits, den Präsidenten der burgenländischen Gemeinschaft gab es am Freitag im Generalkonsulat in New York eine Auszeichnung von Seiten der Auslandsösterreicher für sein jahrzehntelanges besonderes Engagement für Österreicher in der ganzen Welt. Walter Dujmovits feiert in wenigen Wochen seinen 85. Geburtstag.

