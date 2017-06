Kind aus heißem Auto gerettet

Ein ÖAMTC-Pannenfahrer hat in Oberwart ein Kind aus einem versperrtem Auto gerettet. Die Pflegemutter hatte das einjährige Kind versehentlich eingeschlossen. Gerade im Sommer kann so eine Situation sehr gefährlich werden.

Der Notruf zur Rettung des Kindes ging am Stützpunkt Oberwart ein. Eine Frau bat um Hilfe, denn ihr Pflegekind wurde am EO-Parkplatz versehentlich im Fahrzeug eingeschlossen. Die Schaltermitarbeiterin reagierte angesichts der Notsituation und den warmen Temperaturen sofort und gab ihrem Kollegen Christoph Kurz, der sich gerade am Stützpunkt befand, den Notruf weiter.

ÖAMTC

Als der ÖAMTC-Pannenfahrer am Einsatzort eintraf, warteten schon die aufgeregte Pflegemutter und einige andere Passanten auf ihn. Die Pflegemutter hatte das rund einjährige Kind vorschriftsmäßig im Maxi Cosi gesichert. Der Autoschlüssel wurde am Beifahrersitz abgelegt und dabei dürfte die Funkfernbedienung betätigt worden sein. Als die Fahrzeugtür geschlossen wurde, war das Auto verriegelt. „Das Auto war an einem halbschattigen Platz abgestellt. Dennoch war es schon ziemlich warm im Auto“, berichtete ÖAMTC-Techniker Christoph Kurz. „Die Pflegemutter war sehr aufgeregt und das Kind weinte im Fahrzeug. Schnelle Arbeit war somit gefragt.“ Christoph Kurz konnte das Fahrzeug binnen weniger Minuten öffnen. Mutter und Kind waren sehr erleichtert und bedankten sich für die schnelle Hilfe. Lob gab es auch von der inzwischen anwesenden Polizei, die zur Sicherheit, falls das Fahrzeug nicht rasch genug geöffnet werden hätte können, den Nothammer zum Einschlagen der Scheibe griffbereit hatte. „Gerade in derartigen Notsituationen geht es um jede Sekunde. Das Kind ist aber wohlauf“, erzählte Kurz.

Kinder und Tiere nicht im Auto zurücklassen

„Die Eltern sind in derartigen Situationen meist sehr aufgelöst und machen sich Vorwürfe. Aufsperrdienste und versehentlich im Fahrzeug eingeschlossene Kinder oder Tiere kommen jedoch öfter vor als man glaubt. Dann gilt es aber Ruhe zu bewahren und so rasch als möglich zu regieren.“ Insbesondere im Sommer beziehungsweise wenn das Fahrzeug in der prallen Sonne steht, kann das extrem gefährlich werden. Kinder und Tiere dürfen nicht im parkenden Auto zurückgelassen werden – selbst wenn es nur für kurze Zeit ist.

„Wer bei großer Hitze im Auto eingeschlossene Kinder oder Tiere entdeckt, sollte sofort Polizei, Rettung und den Pannendienst rufen“, empfiehlt der ÖAMTC-Techniker und rät weiter: „Bei heißen Temperaturen versucht man im Idealfall bis Hilfe eintrifft das Fahrzeug zu kühlen. Beispielsweise indem man kaltes Wasser über das Auto gießt. In Notsituationen ist es ratsam die Scheibe einzuschlagen – der Schaden ist geringer als im Fahrzeug kollabierende Personen und Tiere.“