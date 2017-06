Polizeimotorrad von Auto erfasst

Bei einem Verkehrsunfall auf der A4 sind am Donnerstag ein Polizist und ein Autofahrer verletzt worden. Zwei Beamte führten mit Motorrädern eine Lotsung durch. Dabei wurde einer der Polizisten von einem Pkw erfasst.

Ein Beamter signalisierte am Donnerstagnachmittag den Verkehrsteilnehmern auf der A4 (Ostautobahn) bei Bruckneudorf (Bezirk Neusiedl am See), langsamer zu fahren.

Lenker und Polizist leicht verletzt

Während die meisten Lenker daraufhin das Tempo verringerten, fuhr ein 24-Jähriger aus Rumänien auf ein vor ihm fahrendes Auto auf und erfasste das Motorrad des zweiten Polizisten. Der kam dabei zu Sturz und wurde leicht verletzt, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag. Der Autofahrer erlitt beim Auslösen des Airbags ebenfalls leichte Blessuren. Er wurde ins Spital gebracht.