Matura: positives Zwischenfazit

Der schriftliche Teil der Zentralmatura ist zu Ende und das Ergebnis dürfte besser ausgefallen sein als im Vorjahr. Darauf deuten Einschätzungen von Direktoren und Schülervertretern hin. Offizielle Ergebnisse gibt es noch keine.

1.055 Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden höheren Schulen, 518 in den Gymnasien, sowie 76 in der BAKIP in Oberwart starteten im September 2016 in ihr Maturajahr. Der Großteil durfte auch zur schriftlichen Zentralmatura antreten. Die Prüfungen wurden zeitgleich absolviert. Konkrete Ergebnisse gibt es noch nicht.

Landesschulratspräsident ist optimistisch

Landesschulratspräsident Heinz Josef Zitz konnte aus Rückmeldungen der Schulen einen durchaus positiven Trend herauslesen, auch ohne offizielle Zahlen: „Die Zentralmatura war heuer sehr unaufgeregt. Die Fragestellungen waren dementsprechend auch gut vorbereitet und inhaltlich auch dem angepasst, was in den Schulen unterrichtet wird. Aus der AHS kann ich berichten, dass die ‚Nicht genügend‘ nur circa die Hälfte sind vom Vorjahr. Auch in der BMHS ist es sehr gut ausgefallen.“ Man könne von einer erfolgreichen Zentralmatura im Burgenland sprechen, so Zitz weiter.

Kompensationsprüfungen abgeschlossen

Vier Wochen nach den schriftlichen Prüfungen folgten die sogenannten Kompensationsprüfungen. Das sind jene mündlichen Möglichkeiten zur Ausbesserung einer negativen Benotung bei den schriftlichen Arbeiten. Mit 31. Mai wurden die letzten Prüfungen absolviert. Damit ist der erste Teil der Matura abgeschlossen. Zitz ist zufrieden: „Das funktioniert sehr gut im Burgenland. Die Schüler waren hier wirklich top vorbereitet.“ Die Ergebnisse liegen im Bildungsministerium und wurden noch nicht veröffentlicht.

Mündliche Matura bereits gestartet

Nun stehen die ersten Schüler schon wieder bei den mündlichen Prüfungen Rede und Antwort. Diese Prüfungen dauern noch bis Ende Juni. Dann gibt es auch ein schriftliches Endergebnis zur Zentralmatura für das Burgenland.