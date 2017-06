Alois Mock gestorben

Der ehemalige ÖVP-Chef, Vizekanzler und Außenminister Alois Mock ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Mock gilt als Wegbereiter für den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union. Auch am Fall des Eisernen Vorhangs war er maßgeblich beteiligt.

Mock, der die heimische Politik in den 80er und 90er Jahren prägte, verstarb nach jahrelanger Parkinson-Krankheit kurz vor seinem 83. Geburtstag. Bestürzt zeigt sich ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner über den Tod von Vizekanzler und Außenminister außer Dienst Alois Mock.

APA/Robert Jaeger

„Der Tod von Alois Mock hinterlässt eine große Lücke in unserem Land. Wir sind im Gedanken bei seiner Familie“, so Steiner. „Mit Alois Mock verliert Österreich einen unermüdlichen Brückenbauer zwischen den europäischen Nationen und Völkern. Dass wir eine derartig lange Friedensperiode in Europa erleben dürfen, verdanken wir Politikern wie Alois Mock“, so Steiner. Mehr dazu in Prägende Rolle als Außenminister.