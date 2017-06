Besten Weine des Landes gekürt

Die besten Weine des Burgenlands sind Mittwochabend bei der jährlichen Landesweinprämierung im Schloss Esterhazy in Eisenstadt bekannt gegeben worden. Bekannte Betriebe, aber auch einige Newcomer durften sich über die Preise freuen.

Vom Grünen Veltliner bis zum Blaufränkisch. Die bunte, hochwertige Weinvielfalt aus dem Burgenland wird im Hayndsaal im Schloss Esterhazy vor den Vorhang gebeten. Aus etwa 1.400 Einreichungen werden die 16 besten Weine in der jeweiligen Kategorie ausgezeichnet.

„Mir wurde von jenen bestätigt, die dann auch die Ehre hatten, das Finale - also die fünf oder sechs besten Weine pro Kategorie - herauszukosten, dass es selten so schwer war, einen Sieger zu bestimmen“, so Verena Klöckl von der Landwirtschaftskammer.

Scheiblhofer: „Weingut des Jahres“

Auch heuer durften sich altbekannte Seriensieger über einen Preis freuen, wie das Andauer Weingut Scheiblhofer, das mit acht Einreichungen und acht Goldenen zum „Weingut des Jahres“ gekürt wurde.

„Mein Gatte und ich haben angefangen. Wir haben zwei Söhne und die machen jetzt den gleichen Weg. Ich muss sagen, meine Buben sind gut erzogen, was man daran sieht, wie es sich weiterentwickelt. Das ist sehr schön“, freute sich Winzerin Maria Scheiblhofer.

Titel als Sprungbrett

Auf der anderen Seite gab es ganz neue Abräumer, wie den 28-jährigen Neusiedler Winzer Christoph Hess. „Es bedeutet mir sehr viel, denn das erste Mal ist immer ganz etwas Besonderes. Es ist eine Bestätigung der letzten Jahre, wo ich immer mit der Qualität gestiegen bin. Ich bin darüber sehr froh, vor allem nach so einem schwierigen Jahr wie 2016 mit den Spätfrösten“, so Hess.

„Die Qualität ist hervorragend. Wir haben das Beste aus dem Burgenland. Weniger zwar an Menge wegen dem Frost, es gab weniger Einreichungen von Winzern, da es einige Winzer dramatisch getroffen hat. Aber die Qualität ist hervorragend und es macht Freude diesen Jahrgang zu kosten und zu präsentieren“, sagte Weinbaupräsident Andreas Liegenfeld. Vor und nach der Verleihung können alle Siegerweine verkostet und für das Privat-Archiv bewertet werden. Der Titel Landessieger: Sprungbrett für nationale und internationale Bekanntheit.