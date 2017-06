Spatenstich zu „Schloss Neusiedl“

Am Donnerstag hat der Spatenstich zu dem Wohnprojekt in der ehemaligen Kaserne in Neusiedl am See stattgefunden. Der Investor, ein Wiener Immobilienunternehmen, bezeichnet das alte, denkmalgeschützte Gebäude gar als Schloss.

1856 wurde die Kaserne in Neusiedl am See eröffnet. 2005 räumten die letzten Soldaten das altehrwürdige Gebäude. Seither stand es leer. Der erste private Eigentümer konnte sich mit dem Denkmalamt nicht einigen. Der jetzige Eigentümer, der Wiener Projektentwickler ifa AG, will das Gebäude außen weitgehend unverändert lassen. Innen werden 104 Mietwohnungen gebaut, im Hof ein Park und Vorgärten angelegt.

Die zugemauerten Arkaden werden geöffnet. Den Denkmalschutz sah der Investor als Herausforderung. „Der Denkmalschutz ist auch der Reiz an so einem Objekt. Es gibt ja auch einen Grund warum es unter Denkmalschutz steht, weil es etwas besonders Schönes ist, weil es eine tolle Bausubstanz hat. Deshalb machen wir auch gerne Objekte mit Denkmalschutz, weil daraus, wenn man es gut macht, eine besondere Wohnqualität entsteht“, so Projektentwickler Erwin Soravia.

Fertigstellung bis Februar 2019

Die geplante Größe der Wohnungen: zwischen 43 und 100 Quadratmetern, bei einem Mietpreis von rund acht Euro pro Quadratmeter. Ein ideales Projekt aus Sicht des Neusiedler Bürgermeisters Kurt Lentsch (ÖVP).

„Ich habe mitten in der Stadt ein riesiges Objekt, wo ich nicht wusste, was passiert. Wo viele Menschen Sorge hatten, da es große Räumlichkeiten gibt, dass es missverständlich verwendet werden würde, oder dass vieles zerstört und nicht erhalten wird. Jetzt waren die Sorgen unberechtigt und wir haben ein tolles Projekt“, sagte Lentsch.

Stark wachsende Stadt

Die Wohnungen zu vermieten werde kein Problem sein, war der Investor überzeugt. „Man braucht sich nur die Zahlen anschauen. Neusiedl ist eigentlich die am stärksten wachsende Stadt Österreichs. Sie liegt mittlerweile in Zentraleuropa. Es gibt viele Leute, die nach Wien pendeln. Es gibt eine gute Infrastruktur. Wir sind, alleine von den Anfragen her, sehr zuversichtlich, dass die Vermittlung gut funktionieren wird“, so Soravia. Das Investitionsvolumen: rund 22 Millionen Euro. Die Wohnungen sollen im Februar 2019 bezugsfertig sein.