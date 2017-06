Duzdar: Besuch bei Roma-Vereinen

Seit 24 Jahren sind die Roma als Volksgruppe in Österreich anerkannt. Am Mittwoch besuchte in Oberwart die für die Volksgruppen zuständige Staatssekretärin Muna Duzdar (SPÖ) die Anlaufstelle für Roma.

Seit Jänner haben die Roma einezentrale Anlaufstelle in Oberwart. Staatssekretärin Muna Duzdar besichtigte die neuen Büros, in denen zwei Roma-Vereine ihre Dienstleistungen anbieten. Es handelt sich dabei um außerschulische Lernbetreuung und um Hilfe bei der Suche nach einem Arbeitsplatz.

Duzdar will mit Dialog-Plattform helfen

Vorgestellt wurde der Staatssekretärin etwa der Berufsorientierungskurs für Jugendliche. „Durch den Kurs ist es so weit gekommen, dass ich mich jetzt für den Pflegebereich interessiere. Ich werde jetzt ein Praktikum machen und schauen, ob es passt“, erklärte die Kursteilnehmerin Rebeca Horvath.

Es passiert viel, aber es ist noch nicht genug, so Duzdar. Noch immer würden Roma am Arbeitsmarkt diskriminiert werden. Duzdar will gegensteuern und hat im Herbst eine Online-Dialog-Plattform ins Leben gerufen. „Wir wollen nicht vorgeben, was für die Roma gut ist. Wir wollen von den Roma hören, wo sie einen Bedarf sehen“, so Duzdar. Im nächsten Jahr will die Staatssekretärin einen Roma-Schwerpunkt bei den Jugendlichen und bei den Frauen setzen.