Burgenland in Chicago

Eine Delegation der Landesregierung besucht derzeit Auslandsburgenländerinnen und Auslansburgenländer in Kanada und den USA. Am Dienstag war die Delegation in Chicago zu Gast.

Chicago wird gern als die größte Stadt des Burgenlandes bezeichnet, schließlich wanderten 30.000 Burgenländerinnen und Burgenländer dorthin aus. Die Delegation mit Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ), Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ) und Landesrat Alexander Petsching (FPÖ) an der Spitze verlieh bei einem Empfang in Chicago Ehrenzeichen an besonders engagierte Auslandsburgenländer, die sich für die Kontakpflege mit der alten Heimat einsetzen.

Für die Auslandsburgenländer ist die Internetplattform „The Burgenland Bunch“ von besonderer Bedeutung, denn über diese Plattform können die Auswanderer nach ihren burgenländischen Wurzeln suchen.

