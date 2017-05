Seefestspiele: Pichowetz doch nicht Intendant

Wie die „Kronen Zeitung“ heute berichtet, soll Gerald Pichowetz als neuer Intendant der Seefestspiele Mörbisch gefeuert worden sein, noch bevor er sein Amt angetreten hat.

Pichowetz wurde vor einigen Monaten als Nachfolger von Dagmar Schellenberger vorgestellt - mehr dazu in Gerald Pichowetz neuer Mörbisch-Intendant. Er sollte ab 2018 die Intendanz des Seefestspiele übernehmen. Kulturlandesrat Helmut Bieler (SPÖ) bestätigte gegenüber dem ORF Burgenland, dass Pichowetz nun doch nicht Intendant wird. Details soll es am Nachmittag in einer Pressekonferenz geben.