KRAGES: Staatsanwalt ermittelt nicht

Im Fall des entlassenen KRAGES-Geschäftsführers Rene Schnedl und seines Chefjuristen Yalcin Duran nimmt die Staatsanwaltschaft keine Ermittlungen auf. Es habe sich kein hinreichender Erstverdacht ergeben, heißt es.

Staatsanwalt Johann Fuchs bestätigt eine entsprechende Onlineausgabe des „Standard“. Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) hatte im Landtag erklärt, die aufgetauchten Entlassungsgründe seien an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet worden - mehr zur Causa in KRAGES: Auch Chef-Jurist reicht Klage ein und KRAGES: Schnedl brachte Klage ein.

Das Land Burgenland hatte als Eigentümer der KRAGES Anfang Mai eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Inhalt des Schreibens sollen die Ergebnisse einer noch laufenden Sonderprüfung der KRAGES gewesen sein, hatte Niessl damals in einer Landtagssitzung mitgeteilt. Die Vorwürfe darin richteten sich vor allem gegen Schnedl. So soll sich der Ex-Geschäftsführer etwa ohne vertragliche Grundlage selbst Prämien ausbezahlt haben.

„Kein hinreichender Erstverdacht“

Nun nimmt die Staatsanwaltschaft aber keine Ermittlungen auf. Es habe sich aber kein hinreichender Erstverdacht gegen Rene Schnedl und Yalcin Duran ergeben, sagt der Staatsanwalt. Das Verfahren sei daher ohne die Aufnahme weiterer Ermittlungen eingestellt worden, heißt es.